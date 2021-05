Für Opfer von Hass im Netz soll es künftig leichter sein, gegen solche Äußerungen vorzugehen.

Der Bundestag in Berlin beschloss eine Neufassung des sogenannten Netzwerkdurchsetzungsgesetzes. Diese schreibt unter anderem vor, dass die Meldewege zum Übermitteln von Beschwerden nutzerfreundlicher werden müssen. Derzeit seien die vorgesehenen Möglichkeiten dafür zum Teil noch zu kompliziert oder versteckt, heißt es in dem Gesetz.



Außerdem sollen Verfahren geschaffen werden, mit denen Streitigkeiten zwischen Nutzern und Anbietern sozialer Netzwerke über das Entfernen eines Inhaltes auch außergerichtlich beigelegt werden können.



Neu ist zudem eine Berichtspflicht der sozialen Netzwerke darüber, inwiefern sie Forschern Zugang für wissenschaftliche Untersuchungen zum Thema Hass im Netz gewähren. Die Förderung solcher Vorhaben sei ein Anliegen, um mehr über Betroffene von Einschüchterungen und Drohungen zu erfahren, heißt es in der Gesetzesbegründung.



Das seit 2017 geltende Netzwerkdurchsetzungsgesetz legt unter Androhung von Bußgeldern fest, dass die Anbieter sozialer Netzwerke gegen Hasstiraden im Netz vorgehen müssen, etwa durch die Entfernung entsprechender Inhalte.

Diese Nachricht wurde am 07.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.