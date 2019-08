Die neue Regierung in Italien steht noch nicht, da kündigt sich bereits Widerstand an: Lega-Chef und Noch-Innenminister Salvini erklärte, das Bündnis aus Fünf-Sternen und Sozialdemokraten werde nicht lange halten. Er selbst sei entschlossener als je zuvor, wieder an die Macht zurückzukehren.

Salvini kündigte eine landesweite Informationskampagne seiner Partei im September an. Für Mitte Oktober rief er seine Anhänger zu einer Großkundgebung auf. Die Demonstration in Rom stattfinden soll zu einem "großen Tag des italienischen Stolzes" werden, kündigte der Lega-Chef in einem Online-Video an. Salvini hatte das bisherige Bündnis seiner Lega mit den Fünf-Sternen platzen lassen und Neuwahlen gefordert. Stattdessen einigte sich die Fünf-Sterne-Bewegung mit den Sozialdemokraten im Grundsatz auf eine neue Regierungskoalition.



Der kommissarische Ministerpräsident Conte hatte zuvor den Auftrag zur Regierungsbildung erhalten. Er kündigte ein neues Kapitel an. Priorität habe jetzt die Arbeit an einem Haushaltsgesetz. Er wolle noch heute Beratungen mit allen parlamentarischen Gruppen aufnehmen, um dann ein Programm und ein Kabinett zusammenzustellen, erklärte der parteilose Politiker.



Dass es zu einer Koalition aus Fünf-Sterne-Bewegung und Sozialdemokraten kommt, ist aber noch nicht ausgemacht. Medienberichten zufolge sind zentrale Personalfragen der künftigen Regierung noch ungeklärt. Zudem soll die Basis der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung noch per Online-Abstimmung über eine Koalition entscheiden.

Unterstützung aus Brüssel

Die Abgeordnete der Grünen im Europäischen Parlament, Geese, sprach im Deutschlandfunk von einer riesigen Erleichterung. Fünf-Sterne-Bewegung und Sozialdemokraten hätten verhindert, dass es erstmals nach dem Krieg eine rechtsextreme Regierung in Italien gebe. Dies hätte sich im schlimmsten Fall aus Neuwahlen ergeben können. Im Übrigen sei auch das klare Bekenntnis von Conte zur EU zu begrüßen, betonte Geese. EU-Haushaltskommissar Oettinger befürwortete die Einigung in Italien auf eine Regierungbildung durch Fünf-Sterne-Bewegung und die Sozialdemokraten. Die neue Regierung könne mit Unterstützung aus Brüssel rechnen, sagte er im Südwestrundfunk.



Italiens Präsident Mattarella hatte gestern Gespräche mit Vertretern der Parteien geführt. Fünf-Sterne-Chef Di Maio und der Vorsitzende der PD, Zingaretti, erklärten anschließend, man habe sich auf ein Regierungsbündnis verständigt. Conte führte bereits die gescheiterte Koalition der Fünf Sterne mit der Lega.