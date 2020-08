In Belarus setzen sich erneut tausende Menschen über das Protestverbot hinweg und demonstrieren gegen Staatschef Lukaschenko.

In der Hauptstadt Minsk ziehen Kundgebungsteilnehmer sternförmig zum zentralen Unabhängigkeitsplatz. Die Polizei fuhr mit Gefangenentransportern auf und begann damit, Demonstranten festzunehmen. Das Innenministerium von Belarus warnte die Bevölkerung vor einer Teilnahme an der Kundgebung, die nicht genehmigt sei. Andernfalls werde Gewalt angewendet.



Gestern protestierten in Belarus zahlreiche Frauen gegen Staatschef Lukaschenko

Wie unter anderem auf Bildern in sozialen Netzwerken zu sehen war, zogen sie zu Fuß durch die Hauptstadt Minsk. Die Metro-Stationen in der Hauptstadt waren zeitweise geschlossen. Im Zentrum standen Einheiten der Polizei und der Sonderpolizei, um den Zug zum Unabhängigkeitsplatz zu behindern. Mit der Aktion "Große Parade der weiblichen Friedenstruppen" demonstrierten die Frauen für die Freilassung von Gefangenen, eine Ahndung der Polizeigewalt sowie Neuwahlen.

Putin und Lukaschenko vereinbaren Treffen

Lukaschenko wird in absehbarer Zeit in Moskau erwartet zu einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Putin. Einen genauen Termin teilte der Kreml nicht mit. Beide Staatschefs hätten in einem Telefonat heute bekräftigt, ihr Bündnis zu stärken und auszubauen.



Bundesaußenminister Maas kritisierte das Vorgehen der belarussischen Staatsführung gegen Medienvertreter. Es sei nicht akzeptabel, wenn Journalistinnen und Journalisten willkürlich festgesetzt würden, erklärte er gestern Abend. Unter anderem ein Kamerateam der ARD war in Minsk vorübergehend festgenommen worden. Zahlreichen Journalisten wurde die Akkreditierung entzogen.