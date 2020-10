Die EU hat Äußerungen des türkischen Präsidenten Erdogan über Frankreichs Präsident Macron verurteilt.

Der EU-Chefdiplomat Borrell rief die Türkei dazu auf, die – so wörtlich – "gefährliche Spirale der Konfrontation zu stoppen". Dass Erdogan den Geisteszustand Macrons in Zweifel gestellt habe, sei inakzeptabel.

Auch Bundesregierung verurteilt Erdogans Aussagen

Auch die Bundesregierung hat die Äußerungen des türkischen Präsidenten verurteilt. Das seien diffamierende Worte, die ganz und gar inakzeptabel seien, erklärte Regierungssprecher Seibert in Berlin.



Der türkische Präsident warf europäischen Politikern erneut Islamfeindlichkeit vor und bezeichnete sie als "Kettenglieder der Nazis". Die Muslime erlebten heute eine ähnliche Lynchkampagne, wie sie gegen Juden in Europa zur Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg geführt worden sei. Hintergrund ist das verschärfte Vorgehen Frankreichs gegen Islamisten nach dem grausamen Mord an einem Geschichtslehrer, der in seinem Unterricht Mohammed-Karikaturen gezeigt hatte.

Erdogan ruft zu Boykott französischer Waren auf

Erdogan rief inzwischen auch zum Boykott französischer Produkte auf. So wie in Frankreich einige sagten: 'Kauft keine türkischen Marken', richte er sich an seine Nation, erklärt Erdogan in einer TV-Ansprache. Auch aus arabischen Staaten kamen Boykott-Aufrufe. Pakistan bestellte den französischen Botschafter ein. Man verurteile eine systematische Kampagne gegen den Islam unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit, teilte das Außenministerium in Islamabad mit.



Der größte französische Wirtschaftsverband Medef stellte sich angesichts der Boykott-Aufrufe hinter die Regierung Macron. Es komme nicht in Frage, der Erpressung nachzugeben, sagte deren Chef Roux de Bézieux im Fernsehsender BFMTV. Es gebe Zeiten, in welchen Prinzipien dem Geschäftssinn vorzuziehen seien.

Diese Nachricht wurde am 27.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.