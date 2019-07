England hat zum ersten Mal die Cricket-Weltmeisterschaft gewonnen.

Im Finale setzten sich die Mitausrichter des Turniers nach einem so genannten Super Over gegen Neuseeland durch. Der Tiebreak musste in London die Entscheidung bringen, da es zuvor unentschieden stand. Die Engländer hatten es vor eigenem Publikum zum ersten Mal seit 27 Jahren wieder in ein WM-Endspiel geschafft. Bei den bisherigen drei Finalteilnahmen 1979, 1987 und 1992 unterlagen sie jeweils.



Neuseeland muss dagegen weiter auf seinen ersten Triumph warten. Der Vizeweltmeister von 2015 scheiterte zum zweiten Mal hintereineinander im Endspiel, vor vier Jahren hatte es eine Niederlage gegen Rekordsieger Australien gegeben.