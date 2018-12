In der serbischen Hauptstadt Belgrad haben Zehntausende Menschen gegen die Regierung von Präsident Vucic demonstriert. Teilnehmer skandierten Parolen wie "Vucic ist ein Dieb" und hielten Plakate mit der Aufschrift "Genug der Lügen". Der Präsident selbst bekundete inzwischen Gesprächsbereitschaft.

Viele trugen zudem Trillerpfeifen wie bei den Massenprotesten in den 1990er Jahren gegen den früheren Machthaber Milosevic. Es war der vierte Samstag in Folge, an dem Demonstranten in Belgrad auf die Straße gingen. Sie werfen Vucic vor, autoritär zu regieren und mit einer aggressiven Rhetorik gegen Kritiker zu einem Klima der Gewalttätigkeit im Land beizutragen. Auf diese Weise wolle er Opposition, Medien und Zivilgesellschaft mundtot machen.



Der Präsident selbst hatte zuletzt erklärt, er sei bereit, den demonstrierenden Bürger zuzuhören. Zugleich warf er Politikern der Opposition eine Verbreitung von Lügen vor.