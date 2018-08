Die Quellen-Telekommunikationsüberwachung, also das Eindringen in jede Art von Computersystemen zum Zweck der Erfassung von Kommunikation durch die Ermittlungsbehörden, sie scheint so naheliegend im digitalen Zeitalter. Und ja, sie ist ein wirksames und geeignetes Mittel, um das Ziel zu erreichen. Da kann man natürlich die Frage stellen, warum in gleich drei unterschiedlich akzentuierten Verfassungsbeschwerden nun auch gegen diesen digitalen Ermittlungsansatz vorgegangen wird, jetzt, wo jeder noch so einfältige Kleinkriminelle durch Standardsoftware in die Lage versetzt wird, verschlüsselt zu kommunizieren.

Ein mächtiges Werkzeug

Doch die Argumente der Kläger sind gewichtig. Zum einen: dieses Werkzeug ist enorm mächtig. Wenn die verbliebenen FDP-Bürgerrechtsbewegten den Zugriff auf das Denken der Bürger beklagen, dann haben sie damit Recht. Es ist ein Novum, dass der Staat nicht auf laufende, sondern schon auf unfertige Kommunikation in ihrer Entstehung zugreift. Es ist ein Novum, dass der Staat Zugriff auf nicht nur einen oder zwei Telekommunikationswege – wie bei Telefonabhören und Postkontrolle – sondern auf eine alle außer direkten Gesprächen einbeziehenden Kommunikationsplattform erhält. Und selbst die könnten per Mikrofon und Kamera angezapft werden.

Daher sind die Verfassungsbeschwerden hier genau richtig: es kann Umstände geben, unter denen der Staat dieses Mittel einsetzen muss – aber doch bitteschön nicht, weil es dann so schön umfangreich ist, in ganz vielen der gut 30.000 Telekommunikationsüberwachungsfälle, die in Deutschland bislang schon jedes Jahr stattfinden. Es muss das letzte Mittel, die Ultima Ratio, eng begrenzt bleiben.

Sicherheitslücken in Computer-Software sind eine große Gefahr

Und auch mit der anderen Stoßrichtung der drei Verfassungsbeschwerden, maßgeblich für die Klage der Gesellschaft für Freiheitsrechte und des Anwaltvereins, ist ein wesentliches Problem benannt. Um Trojaner einsetzen zu können, will die Bundesregierung Sicherheitslücken offenhalten. Das kann und darf nicht Ziel einer deutschen Regierung sein. Sie muss stattdessen alles dafür tun, damit Sicherheitslücken schnellstmöglich geschlossen werden – da, wo deutsche Ermittler hindurchschlüpfen, schlüpfen andere, sehr bedrohliche Akteure, ebenfalls hindurch.

Die Beispiele WannaCry und NotPetya, die weltweit Milliardenschäden angerichtet, Menschenleben in Gefahr gebracht haben und die eine über Jahre von der NSA geheim gehaltene Sicherheitslücke ausnutzten, dürften auch den zweiten Senat in Karlsruhe nicht kalt lassen. Hier ist die allgemeine Cybersicherheit wesentlich höher zu gewichten als viele Fälle von Kriminalität, die gesellschaftlich nicht wünschenswert, aber nicht im Ansatz vergleichbar bedrohlich sind. So wie beim Umweltschutz der Staat zur Durchsetzung des Schutzes Pflichten hat, wird ihm Karlsruhe diese auch für die digitale Welt aufgeben müssen.

