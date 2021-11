Gegengipfel in Glasgow

Im schottischen Glasgow hat ein Gegengipfel zur Weltklimakonferenz begonnen. Der viertägige "People's Summit" startete mit einem sogenannten "Tribunal der Völker". Dieses will symbolisch über die Klimapolitik der meisten Staaten und der Vereinten Nationen zu Gericht sitzen.

Falsche Lösungen und Ziele im Kampf gegen die Erderwärmung gefährdeten schon jetzt Gesundheit und Heimat von Millionen Menschen, hieß es. Ziel des Gegengipfels ist, den Druck auf die rund 200 in Glasgow vertretenen Staaten zu erhöhen. Gestern hatten dort und in vielen anderen Ländern zehntausende Menschen für mehr Klimaschutz demonstriert. Die Organisatoren sprachen von mehr als 100.000 Teilnehmern allein in Glasgow. Die Aktivistin Greta Thunberg geißelte Tatenlosigkeit und "Blablabla" der großen Wirtschaftsnationen. Ihre Bilanz: Die Konferenz COP26 sei jetzt schon ein Fehlschlag.

Johnson: "Eine Woche Zeit, zu liefern"

Der britische Premier und Gastgeber Johnson rief zu mehr Ehrgeiz bei den Verhandlungen auf. Es sei noch eine Woche Zeit, um zu liefern, sagte er und mahnte weitere Zusagen der rund 200 Staaten an. Diese ringen um Wege, wie das Ziel noch erreicht werden kann, die Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen.

Jetzt geht es ums Geld

In der zweiten und letzten Woche des Mammuttreffens steht morgen das heikle Thema Geld auf der Agenda. Arme Staaten, die schon jetzt unter Dürren, Überschwemmungen und dem steigenden Meeresspiegel leiden, fordern Schadensersatz von den reichen Staaten. Nach Angaben von Greenpeace benötigen die Entwicklungsländer Billionen.

