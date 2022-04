Slawistin zu Russland

Smola sagte im Deutschlandfunk , es gebe noch unabhängige Kanäle und Blogger. Seit Jahren leisteten Menschen in Kunst und Kultur Widerstand, ohne eine direkte Konfrontation mit der russischen Staatsmacht zu suchen. "Kultur war schon in der Sojwetunion eine Plattform für politische Äußerungen. So etwas wie eine zweite Öffentlichkeit. Das wirkt der ideologischen Isolation entgegen."