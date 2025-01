Russischer Angriffskrieg gegen die Ukraine

Der gegenseitige Beschuss im Ukraine-Krieg geht weiter. Hier ein zerstörtes Wohnhaus in Kiew vom 10.01.25. (Dan Bashakov / AP / dpa / Dan Bashakov)

Die Angriffe zielten auf elf Regionen des Landes, erklärte ein Sprecher. Im Gebiet Poltawa sei die Energieinfrastruktur beschädigt worden. Es sei zu Stromausfällen gekommen. In der teilweise besetzten russischen Grenzregion Kursk nahm die ukrainische Armee laut eigenen Angaben 27 russische Soldaten gefangen.

Wie ein Sprecher der russischen Region Woronesch mitteilte, wurde ein Treibstofflager durch einen ukrainischen Drohnenangriff in Brand gesetzt. Das Verteidigungsministerium in Moskau erklärte, in der Nacht seien rund 30 Drohnen über den Gebieten Belgorod, Woronesch, Tambow und Kursk abgefangen worden.

Die Angaben können nicht unabhängig überprüft werden.

