Der Gründer von "Querdenken 711", Ballweg, hat die Beobachtung seiner Initiative durch den baden-württembergischen Verfassungsschutz als abwegig bezeichnet.

Die Anschuldigungen seien substanz- und haltlos, sagte Ballweg. Der Unternehmer warf der Landesregierung Stasi-Methoden vor. Die Gegner der staatlichen Corona-Maßnahmen sollten eingeschüchtert werden, kritisierte Ballweg.



Baden-Württembergs Innenminister Strobl hatte die Beobachtung der Stuttgarter "Querdenken"-Bewegung mit einer "fortschreitenden Radikalisierung" begründet. Das Landesamt für Verfassungsschutz ordnet mehrere maßgebliche Akteure der Gruppierung dem Milieu der Reichsbürger zu. Diese leugnen die Existenz der Bundesrepublik und widersetzen sich rechtsstaatlichen Strukturen.

Frankfurt am Main verbietet Demo

Die Stadt Frankfurt am Main hat unterdessen eine für Samstag geplante Demonstration der Querdenken-Bewegung verboten. Angekündigt waren Kundgebungen an zwölf verschiedenen Stellen der Innenstadt mit 40.000 Teilnehmern sowie Demonstrationszüge. Die geplante Veranstaltung gefährde die öffentliche Sicherheit, hieß es von Seiten der Stadt. Eine Versammlung dieser Größenordnung am Samstag vor dem dritten Advent führe unweigerlich zu einer Durchmischung von Demonstranten und Passanten. Dies sei bei weiterhin hohen Inzidenzzahlen in Frankfurt nicht vertretbar.



Bei der veranstaltenden Gruppierung "Querdenken69-Frankfurt" handelt es sich nach Angaben der Stadt um eine Organisation, die die derzeit angeordneten Maßnahmen zum Schutz vor dem Virus ablehnt und die Auswirkungen der Infektion verharmlost oder vollständig verneint. Bei der angemeldeten Versammlung sei mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu erwarten, dass jegliche Schutz- und Hygienekonzepte sowie Auflagen nicht eingehalten würden.

Diese Nachricht wurde am 09.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.