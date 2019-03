Gegner der EU-Urheberrechtsreform befürchten Vorverlegung Abstimmung

Gegner der EU-Urheberrechtsreform befürchten eine Vorverlegung der geplanten Abstimmung im Europäischen Parlament, um den europaweiten Protesttag am 23. März zu umgehen.

Ihren Angaben zufolge strebt die Fraktion der konservativen Europäischen Volkspartei (EVP) an, diesen Vorschlag in die Runde der Fraktionschefs am kommenden Donnerstag einzubringen. Dort wird über die Tagesordnung der anstehenden Sitzungswoche entschieden. Von Seiten des EVP-Fraktionschefs Weber kam bislang weder ein klares Dementi noch eine klare Bestätigung.



Die Piraten-Abgeordnete Reda hatte einen entsprechenden Antrag der EVP-Fraktion veröffentlicht, der SPD-Abgeordnete Wölken eine Entscheidungsvorlage diesbezüglich. Demnach soll schon am 12. März und nicht wie bisher geplant ab dem 25. März abgestimmt werden. Die EVP tritt überwiegend für die Urheberrechtsreform ein, die Sozialdemokraten sind in der Sache gespalten.

Aufruf zu Spontan-Protesten

Ein Video Redas mit dem Aufruf zum Protest wurde binnen kurzer Zeit mehr als zehntausend Mal weiterverbreitet. Aktivisten riefen für heute kurzfristig zu Kundgebungen in mehreren Städten auf.



Der Protest richtet sich insbesondere gegen Artikel 13 im geplanten neuen EU-Urheberrecht. Darin ist vorgesehen, dass Betreiber von Internetplattformen wie Youtube sicherstellen müssen, dass bei ihnen kein urheberrechtlich geschütztes Material hochgeladen wird. Eine solche Kontrolle wäre nur automatisch möglich, durch so genannte Upload-Filter. Die Kritiker befürchten dadurch negative Auswirkungen auf die Meinungsfreiheit und die Vielfalt im Internet.