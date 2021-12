Die sächsische Gesundheits- und Sozialministerin Barbara Köpping (SPD) während einer Pressekonferenz zur Corona-Pandemie (imago/jmfoto)

In einem in sozialen Medien verbreiteten Video ist zu sehen, wie die Menschen mit brennenden Fackeln, Trillerpfeifen und Trommeln vor Köppings Haus stehen und Parolen skandieren. Die Polizei bestätigte auf Twitter nur, dass der Protest in Grimma stattfand. 30 Personen hätten daran teilgenommen, von 25 sei die Identität festgestellt worden.

Die sächsische Justizministerin Meier verurteilte die Tat. Die Grünen-Politikerin schrieb auf Twitter, es sei ein absoluter Tabubruch. Die SPD-Vorsitzende Esken sicherte Köpping Solidarität zu. Wörtlich schrieb Esken: "Auch wenn die paar Hansel da versuchen, Angst und Schrecken zu verbreiten. Die Vernunftbegabten und Verantwortungsbereiten sind die große Mehrheit."

Weitere Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen in Sachsen fanden laut Polizei in Freiberg und Leipzig statt, in den Landkreisen Görlitz und Bautzen waren Proteste angemeldet worden. In den vergangenen Wochen hatte die sächsische Polizei ähnliche Versammlung nicht unterbunden, obwohl sie gegen die Corona-Schutzverordnung des Freistaates verstießen. In den sozialen Medien wurde deshalb tausendfach der Rücktritt von Innenminister Wöller (CDU) gefordert.

Sachsen verzeichnet weiterhin die höchste Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen. Laut Robert Koch-Institut liegt sie aktuell bei 1235,1.

Der Journalist und Kenner der sogenannten Querdenker-Szene, Alexander Roth, sagte im Deutschlandfunk , dass sich die Bewegung zunehmend radikalisiere. In den Kanälen im Messenger-Dienst Telegram würden häufiger direkte Aufrufe zur Gewalt geteilt. Zudem gebe es nach seiner Wahrnehmung mehr Anschläge auf Impfzentren und gegen Journalisten.

Roth erläuterte, Querdenker seien der Überzeugung, dass eine Impfung gegen Corona auf lange oder kurze Sicht zum Tod führe. Einige dächten deshalb an Auswanderung.

