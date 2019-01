Bundesjustizministerin Barley fordert Internetanbieter dazu auf, gehackte Nutzerkonten schnell zu sperren.

Die SPD-Politikerin sagte der "Rheinischen Post", wenn Accounts von Hackern gekapert würden, müssten ihre rechtmäßigen Inhaber sie schnellstens wieder zurückerlangen können. Dafür ist ihrer Darstellung nach ein schnelles Einschreiten der Anbieter notwendig. Nun werde geprüft, wie Plattformen wie Facebook oder Twitter stärker in die Pflicht genommen werden könnten. Außerdem forderte die Bundesjustizministerin mehr Transparenz im Netz. Ein europaweit gültiges IT-Sicherheits-Gütesiegel sei notwendig, damit Nutzer vertrauenswürdige Angebote direkt erkennen könnten.

Daten von rund 1.000 Personen

Bundesinnenminister Seehofer will heute gemeinsam mit dem Chef des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, Schönbohm, und dem Präsidenten des Bundeskriminalamts, Münch, über den Ermittlungsstand im Fall der illegal kopierten Daten von Politikern und Prominenten informieren.



Nach Angaben des Innenministeriums wurden von rund eintausend Personen Informationen im Internet veröffentlicht. Meist geht es demnach um reine Kontaktdaten, in 50 bis 60 schwereren Fällen aber auch etwa um private Chat-Verläufe.



Der Technikexperte Peter Welchering hat vor kurzem im Dlf dargelegt, wie das illegale Datensammeln vonstatten geht und wie aufwändig solche Hacks sind.