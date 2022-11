Gehälter deutscher Vorstände in 2021 sind gestiegen (imago / Imagebroker )

Wie die Beratungsfirma EY mitteilte, verdienten die Vorstandsmitglieder von Spitzenkonzernen im Schnitt 469.000 Euro mehr als im Vorjahr. Das ist ein Anstieg um 24 Prozent auf einen neuen Höchststand von im Schnitt 2,4 Millionen Euro. Die durchschnittliche Gesamtvergütung der Vorstandsvorsitzenden nahm demnach um 23 Prozent auf 3,3 Millionen Euro zu.

Frauen sind zwar deutlich seltener in den Vorständen vertreten, sie verdienten in vergleichbaren Positionen aber das siebte Jahr in Folge mehr als ihre männlichen Kollegen. Bei den Vorstandsvorsitzenden erübrigt sich der Geschlechtervergleich, da es in diesen Positionen kaum Frauen gibt.

