In Ostdeutschland verdienen die Menschen deutlich weniger als in den westdeutschen Bundesländern. (Imago / SKATA)

Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Demnach liegen die Löhne und Gehälter der Beschäftigten im Osten 13,7 Prozent niedriger als im Westen des Landes. 2019 hatte der Wert noch bei 16,9 Prozent gelegen. Die Differenz deute darauf hin, dass man sich nur langsam in die richtige Richtung bewege, erklärte ein Sprecher der Stiftung. Den Angaben zufolge waren die Gehaltsunterschiede bei Ingenieuren und bei Callcenter-Mitarbeitern besonders groß. Verkäuferinnen und Verkäufer im Einzelhandel verdienten in Ost und West etwa gleich viel. Die Hans-Böckler-Stiftung führt die Situation darauf zurück, dass in Ostdeutschland weniger Betriebe an Tarifverträge gebunden seien als in den westdeutschen Bundesländern.

Für ihre Untersuchung werteten die Experten Einträge auf der Webseite lohnspiegel.de aus, die Beschäftigte dort seit Anfang 2020 hinterlassen hatten.

Diese Nachricht wurde am 29.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.