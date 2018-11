Das Auswärtige Amt warnt laut einem Medienbericht davor, Abschiebungen nach Syrien wieder zuzulassen. Nur in keinem Teil Syriens bestehe ein umfassender, langfristiger und verlässlicher Schutz für verfolgte Personen, zitiert die "Süddeutsche Zeitung" aus einem Lagebericht des Außenministeriums, der als Verschlussache eingestuft ist. Innerhalb der regimenahen Sicherheitsbehörden, aber auch in Teilen der Bevölkerung würden Rückkehrer als Feiglinge oder sogar als Verräter betrachtet.

Männer zwischen 18 und 42 Jahren würden in der Regel zum Militär eingezogen, vorher jedoch oft für mehrere Monate wegen Desertion inhaftiert. Der derzeit geltende Abschiebestopp für Syrien endet im Dezember.



Der Bericht wurde von der Innenministerkonferenz Anfang Dezember 2017 angefordert und jetzt den Behörden übersandt, die in Asyl- und Aufenthaltsfragen zuständig sind. Die Länderinnenminister diskutieren bereits seit Tagen, ob Abschiebungen von Urhebern schwerer Straftaten und terroristischen Gefährdern nach Syrien vertretbar sind.



Die Ressortchefs von Bayern und Sachsen, Joachim Herrmann (CSU) und Roland Wöller (CDU), sprachen sich dafür aus. Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) will den geltenden Abschiebestopp hingegen bis Ende Juni verlängern. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) plädierten für eine Prüfung.