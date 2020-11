In Armenien ist ein Anschlag auf Ministerpräsident Paschinjan verhindert worden. Der Geheimdienst NSS erklärte, drei Personen seien festgenommen worden. Sie hätten vorgehabt, Paschinjan zu ermorden und die Macht zu übernehmen.

Zu den Festgenommenen gehören den Angaben zufolge ein früherer Chef des Geheimdienstes und ein ehemals hochrangiger Politiker der Republikaner im Parlament. Regierungschef Paschinjan steht wegen der Zustimmung zur Waffenruhe für die Enklave Berg-Karabach bei vielen Armeniern in der Kritik. Die Waffenruhe mit Aserbaidschan war Anfang der Woche unter Vermittlung Russlands zustande gekommen. Der Unmut der Menschen richtet sich vor allem dagegen, dass das von der aserbaidschanischen Armee gewonnene Gelände unter Kontrolle Aserbaidschans bleiben soll.



Betroffen ist etwa das Dorf Charektar. Dort zündeten Armenier beim Verlassen ihre Häuser an, weil sie sie nicht Aserbaidschanern überlassen wollen. Schon am Freitag wurden hier und in der Umgebung zahlreiche Häuser niedergebrannt. Der gesamte Bezirk Kalbadschar muss an Aserbaidschan übergeben werden.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.