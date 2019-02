Der Bundesnachrichtendienst hat seinen Sitz nun in Berlin.

Bundeskanzlerin Merkel weihte die neue Zentrale des Auslandsgeheimdienstes ein. Sie sagte, ein starker und leistungsfähiger BND werde dringender denn je gebraucht. Sie verwies unter anderem auf die Bedrohung durch Cyberangriffe und Falschnachrichten. Bei Letzteren handele es sich oft um gezielt eingesetzte staatliche Propaganda. Dem zu begegnen sei eine der entscheidenden Weichenstellungen für die Sicherheit und den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland, so Merkel.



Die Bundesregierung hatte im April 2003 beschlossen, den Bundesnachrichtendienst vom bayerischen Pullach in die Hauptstadt zu verlegen. Der Neubau kostete mehr als eine Milliarde Euro, deutlich mehr als ursprünglich geplant. Rund 4.000 der 6.500 Geheimdienstler arbeiten nun in Berlin.