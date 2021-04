Die diplomatische Krise zwischen Tschechien und Russland eskaliert weiter.

Die Regierung in Prag schloss den Moskauer Staatskonzern Rosatom von der Ausschreibung für den Bau eines neuen Reaktorblocks im Kernkraftwerk Dukovany im Süden des Landes aus. Rosatom sprach daraufhin von einer "politischen Entscheidung", die sich nicht gut für die beiderseitigen Beziehungen auswirken werde. Darüber hinaus rückt Tschechien von einem Kauf des russischen Corona-Impfstoffs Sputnik V ab.



Hintergrund ist eine Geheimdienstaffäre, im Zuge derer es zu einer wechselseitigen Ausweisung zahlreicher Diplomaten und Botschaftsmitarbeiter kam. Tschechien begründete dies mit einer mutmaßlichen Verwicklung russischer Agenten in die Explosion eines Munitionslagers im Oktober 2014. Damals hatte es in der östlich gelegenen Ortschaft Vrbetice zwei Todesopfer gegeben. Der Kreml wies die Vorwürfe zurück und sprach von einem unfreundlichen Akt und einer Provokation.

