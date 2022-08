Geheimdienste sollen die Dokumente prüfen, die Trump in seinem Haus aufbewahrte. (imago / Icon Sportswire / Rich Graessle)

Das melden die "New York Times" und andere Medien unter Berufung auf ein Schreiben der Geheimdienstkoordinatorin Haines an hochrangige Mitarbeiter. Mit der Prüfung solle geklärt werden, ob durch die Aufbewahrung der Dokumente in Trumps Haus in Mar-a-Lago Risiken für die nationale Sicherheit entstanden seien. Die Dienste könnten demnach auch untersuchen, ob Unbefugte Zugang zu den Unterlagen hatten.

Derzeit laufen Ermittlungen gegen Trump wegen der Aufbewahrung von zahlreichen als geheim eingestuften Dokumenten in seinem privaten Anwesen.

Diese Nachricht wurde am 28.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.