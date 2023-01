US-Präsident Joe Biden (dpa / AP / Susan Walsh)

Im Privathaus von US-Präsident Biden im Bundesstaat Delaware sind weitere vertrauliche Dokumente gefunden worden. Das bestätigte das Weiße Haus in Washington. Den Angaben zufolge handelt es sich um eine kleine Anzahl Unterlagen aus Bidens Zeit als Stellvertreter unter dem damaligen Präsidenten Obama. Ein weiteres Dokument befand sich demnach in Bidens Privatbibliothek. Worum es in den mehrere Jahre alten Unterlagen geht, wurde nicht genannt.

Das Justizministerium sei sofort über den neuen Fund informiert worden. Biden sicherte der Justiz volle Kooperation zu. Die Unterlagen seien von seinen Mitarbeitern gefunden worden.

Biden: Suche nach potenziellen Aufbewahrungsorten abgeschlossen

Biden sagte, dass die Suche seiner Anwälte nach potenziellen Aufbewahrungsorten solcher Unterlagen am Mittwochabend abgeschlossen worden sei. Der US-Präsident verteidigte sich nach dem Fund. "Meine Corvette ist in einer abgeschlossenen Garage", sagte der US-Präsident. Es sei also nicht so, als hätten die Unterlagen auf der Straße gelegen, so Biden.

Bereits Anfang der Woche war öffentlich geworden, dass geheime Dokumente aus früheren Zeiten in Bidens privaten Büroräumen in Washington aufbewahrt wurden.

Politisch brisanter Fund

Politisch ist der zweite Fund von vertraulichen Regierungsunterlagen äußerst heikel. Denn mit einem ähnlichen Fall hatte sein Vorgänger Trump im Sommer für einen Skandal gesorgt, weil er nach seiner Abwahl mehrere Kisten von Geheimdokumenten mit in sein Privatanwesen nach Florida nahm. Biden hatte Trump daraufhin scharf kritisiert. Der neue Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, der Republikaner McCarthy, warb für einen Untersuchungsausschuss des Kongresses. Er kritisierte, Bidens Regierung behandle Menschen aufgrund ihrer Parteizugehörigkeit unterschiedlich.

Diese Nachricht wurde am 12.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.