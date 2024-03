Die FDP-Bundestagsabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Darauf hat die Ausschussvorsitzende Strack-Zimmermann in einem Brief an Bundestagspräsidentin Bas hingewiesen, aus dem die "Rheinische Post" zitiert. An der fraglichen Sitzung hätten insgesamt mehr als 100 Personen teilgenommen, schreibt Strack-Zimmermann demnach. Unter ihnen seien zahlreiche Vertreter der Bundesregierung und der Landesvertretungen gewesen. Strack-Zimmermann bittet Bas in dem Brief, eine Ermächtigung zur Strafverfolgung zu erteilen. Es geht um den Verdacht, dass gegen Geheimhaltungspflichten verstoßen wurde.

Das Nachrichtenportal "t-online" hatte vergangene Woche über den geheimen Teil einer Sondersitzung des Verteidigungsausschusses berichtet. So wurden technische und operative Details zum Taurus-Marschflugkörper bekannt, den die Ukraine gerne zur Verteidigung gegen Russland verwenden würde.

Diese Nachricht wurde am 18.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.