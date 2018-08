NRW-Ministerpräsident Laschet will 30 Jahre nach dem Geiseldrama von Gladbeck die Angehörigen der Opfer um Vergebung bitten.

Es seien damals auf vielen verschiedenen Ebenen folgenschwere Fehlentscheidungen getroffen worden, sagte Laschet im Deutschlandfunk. Außerdem kritisierte der Ministerpräsident die Haltung der damaligen Landesregierung von NRW, alles sei korrekt verlaufen und man habe sich nichts vorzuwerfen. Das sei falsch gewesen, betonte Laschet. Im Gedenken an die Opfer will Laschet heute Nachmittag zusammen mit Bremens Oberbürgermeister Sieling Kränze niederlegen. Dazu kommen sie an das Grab von Silke Bischoff in Heiligenrode, die bei dem Geiseldrama getötet worden war. Neben der damals 18-Jährigen starben dabei auch ein Polizist und der 15-jährigen Emanuele De Giorgi. Er war von den Geiselnehmern Rösler und Degowski erschossen worden.



Die beiden hatten nach einem Banküberfall am 16. August 1988 mehrere Geiseln genommen. Sie flüchteten mit ihnen zwei Tage lang durch Nordrhein-Westfalen, Bremen und Niedersachsen sowie die Niederlande.