Der nordrhein-westfälische Landtag hat zum Gladbecker Geiseldrama vor 30 Jahren Stellung genommen und sich erstmals zur Mitverantwortung des Landes für die damaligen Einsatzfehler bekannt.

Die Abgeordneten aller Fraktionen nahmen einstimmig eine Resolution an, in der sie die Angehörigen der drei Todesopfer um Entschuldigung bitten. Wörtlich heißt es in der Resolution: "Dass es so weit kommen konnte, lag auch und vor allem an Fehlern der verantwortlichen Einsatzleitung in Nordrhein-Westfalen." In einer Schweigeminute gedachte der Landtag der Opfer, Hinterbliebenen und Verletzten.



Im August 1988 waren die 18-jährige Silke Bischoff und der 15-jährige Emanuele de Georgi von den beiden Geiselnehmern erschossen worden. Der Bremer Polizist kam bei dem Einsatz bei einem Verkehrsunfall ums Leben.