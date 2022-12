Die Polizei hat die Altmarktgalerie nach einer Geiselnahme abgesperrt. (Jörg Schurig / dpa-Zentralbild / dp)

Ort des Geschehens war ein Einkaufszentrum in der Innenstadt nahe dem Altmarkt. Die Bürger waren von der Polizei aufgefordert worden, das Zentrum zu meiden; der Bereich wurde abgesperrt. Auch der berühmte Striezelmarkt wurde geschlossen.

Am Morgen war in Dresden-Prohlis in einem Mehrfamilienhaus eine tote Frau gefunden worden. Das Tötungsdelikt stehe in Zusammenhang mit dem Einsatz in der Dresdner Innenstadt, so die Polizei. Tatverdächtig sei der 40-jährige deutsche Sohn der Frau.

Zwischenzeitlich war berichtet worden, dass es in dem Einkaufszentrum einen Toten gegeben habe. Dies bestätigte sich bislang ebenso wenig wie Meldungen von einem Angriff auf einen Radiosender.

