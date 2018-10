Die Kölner Polizei schließt nach der Geiselnahme im Hauptbahnhof einen terroristischen Hintergrund nicht aus. Auf einer Pressekonferenz am Abend erklärte ein Sprecher, man ermittle derzeit aber in alle Richtungen. Die Staatsanwaltschaft leitete gegen den Geiselnehmer zunächst Ermittlungen wegen versuchten Mordes und Körperverletzung ein.

Der Mann hatte sich mehrere Stunden lang in der Apotheke des Hauptbahnhofs verschanzt. Ein Sondereinsatzkommando beendete die Geiselnahme schließlich. Dabei wurde auch die Frau leicht verletzt, die sich in der Gewalt des Täters befand. Er selbst erlitt schwerste Verletzungen. Der Mann soll zudem vor der Geiselnahme eine Jugendliche verletzt haben. Der Hauptbahnhof wurde gesperrt und geräumt. Es kam über Stunden zu Verspätungen und Zugausfällen.



Über das Tatmotiv gibt es noch keine genauen Angaben. Der Polizei zufolge sagte der Festgenommene während der Geiselnahme, dass er zur Terrormiliz IS gehöre. Die Identität des Mannes ist noch nicht eindeutig geklärt. Die Polizei fand am Tatort aber die Papiere eines Syrers, der bis 2021 den Status der Duldung besitzt. Der Geiselnehmer ist den Angaben zufolge "mit hoher Wahrscheinlichkeit" auch der Passinhaber.