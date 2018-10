Die Bundesanwaltschaft hat nach dem Brandanschlag und der Geiselnahme im Kölner Hauptbahnhof die Ermittlungen übernommen.

Es gebe Anhaltspunkte für einen islamistischen Hintergrund, erklärte ein Sprecher in Karlsruhe. Der 55-jährige Syrer hatte am Montag in einem Schnellrestaurant eine brennbare Flüssigkeit angezündet und eine Verpuffung ausgelöst. Dabei wurde ein Mädchen verletzt. Anschließend nahm er in einer benachbarten Apotheke eine Angestellte als Geisel. Als er die Frau mit einer Flüssigkeit übergoß, um sie anzuzünden, griff ein Spezialkommando der Polizei ein. Der Täter liegt schwer verletzt im Krankenhaus. Er hat zwar behauptet, zur Terrormiliz IS zu gehören, Belege dafür fanden die Ermittler bisher aber nicht.



Nach Polizeiangaben hatte der Mann Benzin sowie mehrere Gas-Kartuschen bei sich, die mit Stahlkugeln präpariert waren.