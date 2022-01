Gelbes Absperrband der Polizei (dpa / EPA/MICHAEL REYNOLDS )

Alle Geiseln in der Kleinstadt Colleyville unweit von Dallas seien am Leben und in Sicherheit, teilte der texanische Gouverneur Abbott mit. Während eines Gottesdienstes hatte ein Mann offenbar vier Menschen in seine Gewalt gebracht.

Der Angreifer wurde bei dem Einsatz getötet. Über sein Motiv ist nichts bekannt.

