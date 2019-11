Einer der Geiselnehmer in der iranischen US-Botschaft vor 40 Jahren hat sein Bedauern über die Tat geäußert.

Die Folgen der Besetzung seien noch heute ein Grund für die Spannungen zwischen beiden Ländern, sagte der damalige Student und spätere Politiker Asgharsadeh der Nachrichtenagentur AP. Die Aktion sei schlecht vorbereitet gewesen, habe eigentlich nur eine mehrtägige Sitzblockade werden sollen und sei schließlich außer Kontrolle geraten, als sie von Hardlinern um Revolutionsführer Khomeini für politische Zwecke genutzt worden sei.



Am 4. November 1979 war in Teheran eine Gruppe Studenten in die Botschaft der USA eingedrungen. Washington war damals Verbündeter des zuvor gestürzten Schahs Reza Pahlavi. In der Folge wurden 52 Menschen 444 Tage lang als Geiseln gehalten. Freigelassen wurden sie erst nach algerischer Vermittlung und der Freigabe iranischen Vermögens durch die USA.