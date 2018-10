Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hätte den mutmaßlichen Geiselnehmer vom Kölner Hauptbahnhof bereits vor drei Jahren abschieben können.

Wie der WDR berichtet, bestätigte das Amt einen entsprechenden Pressebericht. Der "Kölner Stadt-Anzeiger" hatte berichtet, das BAMF habe eine Frist versäumt, den Syrer nach Tschechien zu überstellen. Dort sei er Anfang 2015 in die EU eingereist und habe in dem Land auch einen Asylantrag gestellt. - Der Syrer hatte am vergangenen Montag im Kölner Hauptbahnhof einen Brandsatz gezündet und anschließend eine Geisel genommen. Ein Spezialkommando überwältigte ihn. Die Bundesanwaltschaft prüft, ob es sich um einen islamistisch motivierten Terroranschlag handelte.