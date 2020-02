Der Künstler Ai Weiwei würde gern die AfD-Politikerin und -Fraktionschefin Weidel treffen.

Er sagte der Zeitung "Die Welt", er hoffe, dass Weidel und er eine Diskussion führen könnten. Er selbst sei ein sehr offener Mensch. Zitat: "In so einem Gespräch könnte alles passieren." Zugleich räumte er ein, es sei schwer, Menschen zu überzeugen, die fest an bestimmte Dinge glaubten.



Alice Weidel hatte den Künstler 2018 zufällig in einem Berliner Restaurant getroffen, ihn um ein Selfie gebeten und das Foto auf ihrem Twitter-Account gepostet. Der "Welt" sagte Ai, dass er bei der Aufnahme nicht gewusst habe, wer Weidel sei. Sie habe nur gesagt, sie sei Politikerin. Er habe nicht gewusst, von welcher Partei sie gewesen sei. Später habe er dann mehr über sie herausgefunden.

"Wie passt das zusammen?"

In dem Interview weist der Redakteur der "Welt" darauf hin, dass Ai sich doch in vielen Kunstwerken mit dem Leid von Flüchtlingen befasst und in Lagern gefilmt habe. Weidel dagegen wettere bei jeder sich bietenden Gelegenheit gegen die Flüchtlingspolitik, sage aber, sie bewundere Ais Kunst. Frage an Ai: "Wie passt das zusammen?" Der Künstler antwortet, er hoffe, dass er in einem Gespräch verstehen könne, warum Menschen wie Weidel zu so einer Geisteshaltung kommen könnten.

"Deutsche Gesellschaft wirkt stabil, ist es aber nicht"

Ai Weiwei äußerte sich auch zur politische Krise in Thüringen. Die Ereignisse dort hätten ihm gezeigt, dass so etwas selbst in einer Gesellschaft wie der deutschen geschehen könne - die sehr stabil wirke, es aber nicht sei: "Meine Aussagen über Rassismus und Nazismus in Deutschland kamen ja nicht aus dem Nichts. Man kann es in der Realität beobachten - in der Politik, im Alltag."



Damit dürfte der chinesische Künstler auf ein Interview mit dem britischen "Guardian" angespielt haben. Dort sagte er, Formen des Nazismus prägten Deutschland nach wie vor. Dort möge man Ausländer nicht, sei obrigkeitshörig und werte andere Auffassungen ab. Es gebe starke Ähnlichkeiten zum autoritären China. Ai Weiwei bezog sich auf Alltagserfahrungen aus den vier Jahren, die er in Berlin verbracht hatte.



Inzwischen lebt er in Großbritannien. Nach seiner Abreise aus Berlin im vergangenen Sommer hatte er Deutschland bereits bescheinigt, keine offene Gesellschaft zu sein.