Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Annette Kurschus (picture alliance/dpa | Friso Gentsch)

Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Bätzing, forderte eine österliche Waffenruhe für die Ukraine. Er unterstütze den Vorschlag von Papst Franziskus, sagte der Limburger Bischof dem Evangelischen Pressedienst. Frieden zu suchen und zu unterstützen, sei die Aufgabe aller Christen. Trotzdem ringe sich die Kirche zu der Position durch, dass auch mit Waffen unterstützt werden müsse, wo ungerecht angegriffen werde.

Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Kurschus, betonte die Gültigkeit der Osterbotschaft trotz Krieg und Gewalt. Auch sie mahnte aber eine Weiterentwicklung der christlichen Friedensethik an. Dem Bremer "Weser Kurier" sagte Kurschus, Frieden schaffen ohne Waffen scheitere derzeit an einem Aggressor, der sich an keine internationalen Regeln halte und mit dem ein Vertrauensaufbau nicht möglich sei.

Diese Nachricht wurde am 15.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.