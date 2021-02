Ein geistliches Werk führte der Rundfunkchor Berlin mit dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin von Igor Strawinksy 1993 in einem Konzert auf: Die Psalmensinfonie. Im Rückblick auf das Konzert spricht Gerd Müller-Lorenz, der damals die Partituren mit dem Chor einstudierte in dieser Sendung über dieses und ein weiteres besonderes Werk. Aufgeführt wurde auch das zweiaktige Opern-Oratorium "Oedipus Rex". Strawinsky ist nicht gerade wegen seiner geistlichen Musik so berühmt, aber sie macht doch einen erheblichen Teil seiner Arbeit aus. In diesem April jährt sich zudem sein Todestag zum 50. Mal.

Igor Strawinsky

"Oedipus Rex", Opern-Oratorium in zwei Akten nach Sophokles

"Psalmensinfonie", für vierstimmigen gemischten Chor und Orchester

Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin

James Wagner, Tenor, Oedipus

Carol Wyatt, Mezzosopran, Jokaste

Kevin McMillan, Bassbariton, Kreon / Bote

Michael Schopper, Bass, Tiresias

René Hess, Tenor, Hirte

Eberhard Esche, Sprechstimme

Rundfunkchor Berlin

Gerd Müller-Lorenz, Choreinstudierung

Milan Horvat, Leitung

Aufnahme vom 18.09.1993 in der Philharmonie Berlin bei den Berliner Festwochen 1993