Nach dem Scheitern des Berliner Mietendeckels vor dem Bundesverfassungsgericht will der Senat der Hauptstadt das Thema erneut auf die Tagesordnung setzen.

Die rot-rot-grün geführte Landesregierung beschloss, dazu eine Initiative in den Bundesrat einzubringen. Damit solle es den Ländern ermöglicht werden, in bestimmten Regionen eine staatlich festgelegte Obergrenze für Mieten einzuführen. Hierfür müsse die Rechtslage auf Bundesebene geändert werden. Die Richter in Karlsruhe hatten den Berliner Mietendeckel im März als unvereinbar mit dem Grundgesetz gekippt, weil die Länder für diesen Bereich nicht zuständig seien.



Befürworter sehen darin ein probates Mittel, um steigende Kosten für Wohnraum in angespannten Märkten zu begrenzen und auch weniger wohlhabenden Menschen einen Zugang zu ermöglichen. Kritiker wenden ein, der Staat wolle die Last einseitig auf Vermieter abwälzen und eigene Mittel sparen, anstatt etwa das Wohngeld zu erhöhen oder den sozialen Wohnungsbau anzukurbeln.

Diese Nachricht wurde am 08.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.