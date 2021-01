Wegen der gekürzten Lieferungen des Corona-Impfstoffs von AstraZeneca an die EU wächst der Druck auf den britisch-schwedischen Hersteller. Bundesgesundheitsminister Spahn und der CDU-Europaabgeordnete Liese sprachen sich dafür aus, die Exporte des Unternehmens aus der EU mindestens zu kontrollieren.

Spahn sagte im ZDF, er sei dafür, "dass Impfstoffe, die die EU verlassen, eine Genehmigung brauchen, damit wir zumindest mal wissen, was hergestellt wird, was Europa verlässt - und wenn es Europa verlässt, ob es dann eine faire Verteilung gibt". Der CDU-Politiker reagierte damit auf die Ankündigung von AstraZeneca, der EU statt der zugesicherten 80 Millionen Impfstoff-Dosen zunächst nur gut 30 Millionen zu liefern. Zur Begründung führte das Unternehmen nicht ausreichende Produktionskapazitäten an. Allerdings soll zum Beispiel Großbritannien weiterhin in vollem Umfang beliefert werden. Manche in der EU fühlen sich deshalb übervorteilt.



Spahn erklärte, er könne verstehen, dass es bei der Impfstoff-Produktion "auch mal zu Problemen" komme. Dies müssten dann aber "alle fair und gleich betreffen". Es gehe nicht um "EU First, sondern um Europe's Share, also den fairen Anteil". Spahn erinnerte daran, dass die EU mit AstraZeneca Verträge geschlossen und den Aufbau von Produktionskapazitäten vorfinanziert habe. Die Rede ist von Investititionen in Höhe von rund 336 Millionen Euro.



Auch der EU-Parlamentarier Liese reagierte empört auf das Vorgehen von Astrazeneca und regte ein Verbot von Exporten des Herstellers an. Wenn die EU merke, dass sie an der Nase herumgeführt werde, müsse sie über solche Beschränkungen nachdenken, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. AstraZeneca produziere in mehreren europäischen Ländern, die Abfüllung des Impfstoffs erfolge auch im deutschen Dessau. Liese forderte das Unternehmen zu einer schnellen Kurskorrektur auf, ansonsten drohe ein katastrophaler Imageschaden. Mit der Zulassung des Impfstoffs in der EU wird in dieser Woche gerechnet.



Derweil melden mehrere Medien, dass der AstraZeneca-Impfstoff gegen Covid-19 bei älteren Menschen nur eine geringe Wirkung zeige. Das Unternehmen bestreitet das.

