In Frankreich hat die Protestbewegung "Gelbe Westen" für heute zu landesweiten Demonstrationen aufgerufen. In der Hauptstadt Paris sind etwa 5.000 Polizisten im Einsatz, um Verkehrsblockaden zu verhindern.

Die Einsatzkräfte sollen außerdem Gebiete im Pariser Zentrum schützen, in denen Kundgebungen von den Behörden untersagt wurden. Die französische Polizei beklagt seit dem Beginn der Proteste vor knapp einer Woche, dass viele Demonstrationen unangemeldet durchgeführt würden.



Die Protestbewegung "Gilets Jaunes" hat sich nach den gelben Sicherheitswesten in Autos benannt. Sie wendet sich im Kern gegen höhere Steuern auf Benzin und Diesel. Inzwischen haben sich auch Teilnehmer angeschlossen, die insgesamt gegen die Politik von Präsident Macron demonstrieren wollen.



Gestern hatte ein mit Sprengstoff ausgestatteter Anhänger der Protestbewegung einen umfangreichen Polizeieinsatz ausgelöst. Der 45-Jährige habe mit seiner Bombendrohung in der westfranzösischen Stadt Angers erzwingen wollen, von Präsident Macron empfangen zu werden, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Nach mehreren Stunden ließ sich der Mann schließlich von Sicherheitskräften festnehmen.



Vor einer Woche waren die Demonstrationen von einem tödlichen Zwischenfall überschattet worden: Eine Autofahrerin geriet nördlich von Grenoble in Panik, als Protest-Teilnehmer an einer Straßensperre auf ihr Auto trommelten. Sie gab Gas und überfuhr eine Demonstrantin, die kurz darauf an den Folgen ihrer Verletzungen starb.