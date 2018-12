Die europapolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Brantner, hat das Einlenken des französischen Präsidenten Macron gegenüber den protestierenden sogenannten "Gelbwesten" begrüßt.

Es sei Macrons Schwäche, dass er bei der sozialen Gerechtigkeit nicht genug getan habe, sagte Brantner im Deutschlandfunk (Audio-Link). Es sei richtig, wenn er nun prekär Beschäftigten unter die Arme greife. Brantner kritisierte, die Bundesregierung habe Macron seit einem Jahr alleingelassen, etwa, was die Digitalsteuer angehe. Diese könne Milliarden einbringen, die man in Bildung und Innovation investieren könne.



Macrons Zugeständnisse kosten nach Einschätzung der französischen Regierung acht bis zehn Milliarden Euro. Genaue Zahlen müssten erst noch berechnet werden, sagte Transportministerin Borne dem Radiosender France Info. Auch die Finanzierung sei noch unklar. Borne schloss weder Einsparungen an anderer Stelle noch eine Erhöhung der Staatsverschuldung aus. Macron hatte gestern unter anderem eine Anhebung des Mindestlohns angekündigt.