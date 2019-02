Nach antisemitischen Beschimpfungen gegen den Schriftsteller und Philosophen Alain Finkielkraut am Rande von "Gelbwesten"-Protesten in Paris hat die Justiz Vorermittlungen eingeleitet.

Die Pariser Staatsanwaltschaft teilte mit, man ermittle wegen öffentlicher Beleidigung aufgrund der Herkunft, der Ethnie, der Nation, der Rasse oder der Religion. Nach Angaben von Frankreichs Innenminister Castaner wurde ein Verdächtiger identifiziert. Er soll hauptsächlich für die Beleidigungen verantwortlich gewesen sein.



Finkielkraut war gestern am Rande einer "Gelbwesten"-Demonstration in Paris von Teilnehmern angegangen worden. Die Polizei sei eingeschritten, so der Schriftsteller. In der französischen Hauptstadt demonstrierten rund 5.000 "Gelbwesten", in ganz Frankreich waren es gut 41.000.