Bei Demonstrationen gegen die Politik von Präsident Macron ist es gestern in Frankreich wieder zu Gewaltausbrüchen gekommen. Mindestens 135 Menschen seien bei den Krawallen in Paris verletzt worden, darunter 17 Polizisten, sagte Innenminister Castaner am Abend.

Die Lage sei unter Kontrolle. An die 1.000 Personen seien festgenommen worden.



In Paris attackierten Demonstranten der so genannten "Gelben Westen" Polizisten mit Leuchtraketen und anderen Geschossen. Die Polizei reagierte mit Wasserwerfern und Tränengas.



Landesweit gingen nach Angaben Castaners rund 125.000 Menschen auf die Straße. Die Proteste sind Mitte November von Macrons Plänen ausgelöst worden, die Kraftstoffsteuern anzuheben. Mittlerweile richten sie sich jedoch allgemein gegen Macrons Politik.