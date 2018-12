Bei den Sozialprotesten in Frankreich ist es wieder zu Gewaltausbrüchen gekommen. Mindestens 135 Menschen wurden bei Krawallen verletzt, darunter 17 Polizisten, wie Innenminister Castaner mitteilte. Fast 1.400 Personen seien in Gewahrsam oder festgenommen worden. Die meiste Gewalt gab es erneut in der Hauptstadt Paris.

Dort zündeten Demonstranten Barrikaden und Autos an, schlugen Fensterscheiben ein und lieferten sich Auseinandersetzungen mit der Polizei. Die Beamten setzten Tränengas, Wasserwerfer und Blendgranaten ein. Landesweit war von rund 125.000 Protestierenden die Rede.



Die Proteste waren Mitte November von Präsident Macrons Plänen ausgelöst worden, die Kraftstoffsteuern anzuheben. Mittlerweile richten sie sich jedoch allgemein gegen Macrons Sozial- und Wirtschaftspolitik.