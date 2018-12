In Frankreich werden die Polizeikräfte nach den Ausschreitungen bei Protesten der "Gelbwesten" verstärkt.

Innenminister Castaner kündigte in Paris die Mobilisierung von landesweit über 65.000 Beamten für den kommenden Samstag an. Dann werden in der Hauptstadt und an anderen Orten neue Demonstrationen erwartet. Zugleich rief der Innenminister alle moderaten "Gelbwesten" auf, sich von Extremisten in ihren Reihen zu distanzieren und am Samstag nicht in Paris auf die Straße zu gehen. Dort hatten Randalierer am vergangenen Wochenende Schäden in Millionenhöhe angerichtet, über 260 Menschen wurden verletzt.



Die französische Regierung entschied inzwischen, die umstrittene Erhöhung der Ökosteuer für Kraftstoffe um ein halbes Jahr zu verschieben und die staatlich regulierten Strom- und Gaspreise in den Wintermonaten nicht heraufzusetzen. Teile der Aktivisten reagierten ablehnend. Sie fordern mittlerweile auch Steuersenkungen und die Anhebung von Löhnen und Renten.