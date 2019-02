In Paris ist bei Protesten der sogenannten "Gelbwesten" ein Mann schwer verletzt worden.

Nach Angaben von Sanitätern verlor er eine Hand. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe der Nationalversammlung. Dort war es zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Ein Augenzeuge berichtete, die Verletzung sei durch eine Blendgranate verursacht worden. Sicherheitskräfte hätten versucht, damit die "Gelbwesten" vom Parlamentsgebäude zurückzudrängen. Offiziell bestätigt wurde diese Darstellung bislang nicht.



Kundgebungen gab es auch in Bordeaux, Toulouse und Nantes. Die Proteste der Gelbwesten richten sich an diesem Wochenende unter anderem gegen ein geplantes Gesetz, das erleichterte Demonstrationsverbote und harte Strafen für Vermummte vorsieht.