Bei erneuten Protesten der sogenannten "Gelbwesten" sind in Paris mehrere Demonstranten verletzt worden, einer von ihnen schwer.

Wie die Polizeipräfektur mitteilte, kam es in der Nähe der Nationalversammlung zu Auseinandersetzungen mit den Sicherheitskräften. Ein Mann wollte dabei eine Blendgranate zurückwerfen. Offenbar wurde ihm dabei eine Hand abgerissen. Ein weiterer Demonstrant wurde am Kopf verletzt.



Seit dem 17. November demonstrieren immer wieder Menschen in französischen Städten gegen die Politik von Präsident Macron. Die Proteste entzündeten sich zunächst an Plänen der Regierung, die Benzinpreise zu erhöhen. Mittlerweile richtet sich die Kritik gegen die Wirtschaftspolitik insgesamt und ein geplantes Gesetz, das erleichterte Demonstrationsverbote und harte Strafen für Vermummte vorsieht.