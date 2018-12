In Frankreich haben am fünften Wochenende in Folge wieder Anhänger der sogenannten "Gelbwesten" protestiert. In Paris demonstrierten nach Angaben der Polizei rund 3.000 Menschen, die Woche zuvor waren es etwa dreimal so viel. Rund 8.000 Sicherheitskräfte sind derzeit in der Hauptstadt im Einsatz.

Auch in anderen Landesteilen gingen Demonstranten auf die Straßen. In Paris wurden mehr als 90 Personen in Gewahrsam genommen. Dort kam es am vergangenen Wochenende zu Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten. Tränengas wurde eingesetzt, Autos und Barrikaden brannten. Staatspräsident Macron hatte als Reaktion auf die Proteste unter anderem eine Erhöhung des Mindestlohns verkündet.