Vor dem morgigen Jahrestag der "Gelbwesten"-Proteste haben sich in Paris und anderen Orten Frankreichs zahlreiche Demonstranten versammelt.

Wie die Polizei mitteilte, kontrollierten die Beamten in der französischen Hauptstadt mehr als 1.000 Menschen und nahmen zwölf weitere fest. Einige Demonstranten blockierten zeitweise die Ringautobahn im Nordwesten von Paris. Für das gesamte Wochenende kündigte die Bewegung landesweit mehr als 200 Blockade-Aktionen von Straßen und Kreisverkehren an.



Zum ersten Protesttag am 17. November 2018 waren nach offiziellen Angaben mehr als 280.000 Demonstranten in gelben Warnwesten auf die Straßen gegangen, um gegen hohe Kraftstoffpreise und soziale Ungleichheit zu protestieren. Nach Krawallen in Paris sah sich Frankreichs Präsident Macron zu Zugeständnissen gezwungen.