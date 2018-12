Die französische Journalistin und Medienexpertin Isabelle Bourgeois sieht kein Vertrauen der Bevölkerung in die Medien des Landes.

Die klassischen und etablierten Medien würden als Teil der Elite wahrgenommen, gegen die derzeit die Bewegung der "Gelbwesten" auf die Straße gehe, sagte Bourgeois im Deutschlandfunk (Audio-Link). Außerhalb der Stadtmauern von Paris gebe es nur noch Regionalzeitungen. Deshalb würden die Medien als Teil der Privilegierten in Paris wahrgenommen.



Bourgeois bezeichnete die Bewegung der "Gelbwesten" als Volksaufstand. Mindestens zwei Drittel der Bevölkerung stehe Umfragen zufolge dahinter. Es sei die untere Mittelschicht, die gegen die Elite in Paris aufbegehre, da sie den Eindruck habe, dass sie sie nicht verstehe und sogar verhöhne.



Die Medien konzentrierten sich bei Demonstrationen der "Gelbwesten" auf die Krawalle in Paris, das sei aber zum Teil auch so gewollt. "Um diesen Protest medienwirksam darzustellen, braucht man starke Bilder, und da gibt es nichts besseres als die Champs-Élysées", sagte Bourgeois.