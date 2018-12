Nach Ansicht des Netzaktivisten Markus Beckedahl sind Soziale Medien wie Facebook nicht für die Eskalation der Gelbwesten-Proteste in Frankreich verantwortlich.

Aktuelle Studien, die das behaupteten, folgten einer unglücklich monokausalen Argumentation, sagte der Chefredakteur von netzpolitik.org im Deutschlandfunk. Auch andere Protestbewegungen, etwa die Achtundsechziger, hätten ohne Facebook und Co. breiten Zuspruch gefunden - deshalb sei es vollkommen falsch, den Sozialen Medien die Schuld an den aktuellen Geschehnissen in Frankreich zuzuschreiben. Allenfalls spielten sie eine mögliche Teilrolle.



Allerdings gebe das intransparente algorithmische Entscheidungssystem bei Facebook wütenden Beiträgen Vorrang und verschaffe ihnen damit im Netz eine breitere Reichweite als neutralen Darstellungen, betonte Beckedahl. Deshalb hätten viele populistische Themen dort einen riesigen Nährboden gefunden. Mit Vorsicht zu betrachten seien allerdings Studien, die Bots großen Einfluss bei der Verbreitung von Desinformationen zuschrieben. Die Erfahrung habe gezeigt, "dass es da draußen viele Wutbürger mit viel Zeit gibt", die von Forschern oft irrtümlicherweise als Bots eingestuft würden, so Beckedahl.