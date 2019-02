Gelbwesten in Frankreich

Bei Protesten der so genannten "Gelbwesten" ist es in Paris erneut zu Ausschreitungen gekommen. Besonders vor der Nationalversammlung gab es Zusammenstöße zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften. Dabei wurde mindestens ein Mensch schwer verletzt. Ihm wurden nach Angaben der Polizei vier Finger abgerissen, laut Medienberichten durch eine Blendgranate der Sicherheitskräfte.

Aktivisten sollen versucht haben, die Zäune am Eingang der Nationalversammlung zu durchbrechen. Es kam zu Vandalismus. Rund zehn Fahrzeuge wurden angezündet. Innenminister Castaner sprach von unerträglichen Angriffen.



Landesweit protestierten nach Angaben der Behörden mehr als 51.000 Menschen. Aktionen der "Gelbwesten" gab es außer in Paris unter anderem auch in Bordeaux, Toulouse und Lyon. Die Proteste richten sich gegen die Reformpolitik von Präsident Macron.