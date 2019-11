"Gelbwesten" in Frankreich

Zum ersten Jahrestag der sogenannten Gelbwesten-Proteste ist es in Paris wieder zu Ausschreitungen gekommen.

Im Süden der französischen Hauptstadt gingen Fahrzeuge und Absperrungen in Flammen auf, Schaufenster wurden eingeschlagen und Barrikaden errichtet. Die Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer ein. Die Behörden sprachen von systematischen Angriffen auf Sicherheitskräfte und Feuerwehrleute. Mehr als 100 Personen wurden in Gewahrsam genommen. Auf den Champs-Élysées und an anderen touristischen Orten der Hauptstadt waren Kundgebungen verboten. Auch im südfranzösischen Lyon setzte die Polizei Tränengas ein. Rund 1.000 Anhänger der Gelbwesten hatten sich trotz eines Demonstrationsverbotes im Stadtzentrum versammelt.



Die Gelbwesten-Bewegung hatte für das Wochenende landesweit Blockaden von Straßen und Kreisverkehren angekündigt.